Маршессо и Айкел обновили рекорд «Вегаса» по очкам в плей-офф НХЛ

В эти минуты в Санрайзе на стадионе «Эф-Эл-Эй Лайв-Арена» проходит третий матч финала Кубка Стэнли, в котором «Флорида Пантерз» встречается с «Вегас Голден Найтс».
На момент написания новости проходит третий период. Счёт в матче 1:2. В составе «Вегаса» результативной передачей и голом отметился Джонатан Маршессо.
Джонатан Маршессо и Джек Айкел установили вместе один рекорд в этом матче. Оба хоккеиста оформили новый рекорд «Вегаса» по количеству заработанных очков за один сезон плей-офф. Теперь на счету обоих по 23 таких очка. Ранее лидировал Райли Смит с 22 надранными баллами.
Также Маршессо продлил серию с набранными очками в нынешнем плей-офф до восьми матчей, благодаря чему установил рекорд «Вегаса» по результативной серии в одном плей-офф НХЛ. Ранее семиматчевые результативные серии в истории клуба в розыгрышах Кубка Стэнли выдавали защитник Ши Теодор (2020) и нападающий Макс Пасиоретти (2021).
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