Сергей Бобровский спас «Флориду» в матче с «Вегасом» при выходе один на один
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В эти минуты в Санрайзе на стадионе «Эф-Эл-Эй Лайв-Арена» завершился третий матч финала Кубка Стэнли, в котором «Флорида Пантерз» встречается с «Вегас Голден Найтс». «Флорида» выиграла противостояние благодаря голу в овертайме.
В одном из эпизодов игры российский голкипер Сергей Бобровский совершил ключевой сейв в игре. Вратарь из России спас свою команду при выходе один на один с форвардом соперников.
На данный момент счёт в серии 2-1 в пользу «Вегаса».
По итогам регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Флорида» заняла восьмое место в Восточной конференции. «Вегас», в свою очередь, занял первое место на Западе.
Напомним, четвёртая игра в финале Кубка Стэнли состоится на площадке «Флориды» в ночь на 11 июня в 3:00 мск.
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