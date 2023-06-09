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Фееричная реакция Бобровского на победный гол «Флориды» в овертайме

Фееричная реакция Бобровского на победный гол «Флориды» в овертайме
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В Санрайзе на стадионе «Эф-Эл-Эй Лайв-Арена» проходил третий матч финала Кубка Стэнли, в котором «Флорида Пантерз» принимала «Вегас Голден Найтс». Игра закончилась победой хозяев со счётом 3:2.

Российский вратарь «Флориды» Сергей Бобровский совершил несколько ключевых спасений своих ворот в этой игре. По окончании матча голкипер эмоционально отреагировал на первую победу своей команды в финальной серии плей-офф НХЛ.

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После сегодняшнего матча «Вегас» ведёт в серии со счётом 2-1.

Напомним, по итогам регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Флорида» заняла восьмое место в Восточной конференции. «Вегас», в свою очередь, занял первое место на Западе.

Четвёртая игра в финале Кубка Стэнли состоится на площадке «Флориды» в ночь на 11 июня в 3:00 мск.

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