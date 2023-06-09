Видео победного гола в матче «Флорида» – «Вегас»

В Санрайзе на стадионе «Эф-Эл-Эй Лайв-Арена» проходил третий матч финала Кубка Стэнли, в котором с «Флорида Пантерз» принимала «Вегас Голден Найтс». Игра закончилась победой хозяев со счётом 3:2.

Итоговый счёт установил нападающий «Флориды» Картер Вераге, забив третий гол хозяев в игре.

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Российский голкипер хозяев Сергей Бобровский был признан второй звездой встречи. Россиянин совершил 25 сейвов. Первым же стал Картер Вераге. На счету игрока победная заброшенная шайба и одна голевая передача, которая вывела хозяев в овертайм. Третьей звездой признали вратаря гостей Эдина Хила. Тот отразил 20 бросков.

После сегодняшнего матча «Вегас» ведёт в серии со счётом 2-1. Напомним, предыдущую встречу команда выиграла со счётом 7:2.