«Мы кошки, у нас много жизней». Нападающий «Флориды» о победе в третьем матче с «Вегасом»

Нападающий «Флориды» Картер Вераге поделился эмоциями от победы в третьем матче финала Кубка Стэнли с «Вегасом» (3:2 ОТ). Форвард стал автором победной шайбы в овертайме. Благодаря этой победе «Пантерз» сократили отставание в серии до счёта 1-2.

«Мы кошки. У нас есть несколько жизней, и это потрясающе. Это показывает, какая у нас замечательная команда, и что ребята из нашей команды никогда не унывают. У меня было немного времени и пространства, чтобы нанести победный бросок. Я так счастлив, что шайба оказалась в воротах», — цитирует Вераге Sportsnet.

Четвёртая игра в финале Кубка Стэнли состоится на площадке «Флориды» в ночь на 11 июня в 3:00 мск.