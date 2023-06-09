«Мы кошки, у нас много жизней». Нападающий «Флориды» о победе в третьем матче с «Вегасом»
Поделиться
Нападающий «Флориды» Картер Вераге поделился эмоциями от победы в третьем матче финала Кубка Стэнли с «Вегасом» (3:2 ОТ). Форвард стал автором победной шайбы в овертайме. Благодаря этой победе «Пантерз» сократили отставание в серии до счёта 1-2.
«Мы кошки. У нас есть несколько жизней, и это потрясающе. Это показывает, какая у нас замечательная команда, и что ребята из нашей команды никогда не унывают. У меня было немного времени и пространства, чтобы нанести победный бросок. Я так счастлив, что шайба оказалась в воротах», — цитирует Вераге Sportsnet.
Четвёртая игра в финале Кубка Стэнли состоится на площадке «Флориды» в ночь на 11 июня в 3:00 мск.
Комментарии
- 9 июня 2023
-
08:55
-
08:40
-
08:30
-
08:25
-
08:10
-
07:23
-
07:10
-
07:08
-
06:46
-
06:43
-
06:38
-
06:36
-
06:31
-
06:26
-
06:26
-
05:54
-
05:45
-
05:38
-
04:49
-
04:17
-
04:02
- 8 июня 2023
-
23:45
-
23:27
-
23:10
-
22:40
-
22:12
-
22:00
-
21:36
-
21:20
-
21:03
-
20:44
-
20:32
-
20:15
-
19:55
-
19:40
Партнерский контент