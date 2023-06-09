«Салават Юлаев» официально объявил о переходе из ЦСКА форварда Матвея Гуськова
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Хоккейный клуб «Салават Юлаев» и ЦСКА произвели обмен. Состав уфимцев пополнил нападающий Матвей Гуськов, сообщает пресс-служба «Салавата». Сообщается, что московская команда получит денежную компенсацию.
В минувшем сезоне 22-летний форвард провёл 46 матчей в КХЛ, в которых набрал девять очков — забросил три шайбы и отдал шесть результативных передач.
В 2019 году задрафтован «Миннесотой» под общим 149-м номером. Всего в КХЛ Гуськов провёл 87 матчей, в которых отметился 17 набранными очками — забросил шесть шайб и отдал 11 результативных передач. Показатель полезности форварда составил «-5». Нападающий набрал 75 штрафных минут.
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