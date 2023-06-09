«Лучшее время в моей жизни, мечтал об этом с детства». Барков о победе в матче с «Вегасом»
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Капитан «Флориды» Александр Барков поделился эмоциями от победы в третьем матче финала Кубка Стэнли с «Вегасом» (3:2 ОТ) и заявил, что сейчас лучшее время в его жизни. Благодаря этой победе «Пантерз» сократили отставание в серии до счёта 1-2.
«Я давно нахожусь во «Флориде», и сейчас лучшее время в моей жизни. Играть в такой атмосфере и сражаться за то, о чём я мечтал с самого рождения – просто здорово. Быть сейчас флоридской пантерой – это то, чем я горжусь», – цитирует Баркова пресс-служба клуба.
«Флорида» впервые в истории клуба одержала победу в финале Кубка Стэнли. Четвёртая игра в финале Кубка Стэнли состоится на площадке «Флориды» в ночь на 11 июня в 3:00 мск.
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