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Защитник «Флориды» Монтур посвятил гол своему новорождённому ребёнку

Защитник «Флориды» Монтур посвятил гол своему новорождённому ребёнку
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Защитник «Флориды» Брэндон Монтур посвятил гол своему новорожденному ребёнку. В третьем матче финала Кубка Стэнли (3:2 ОТ) защитник открыл счёт мощным броском под перекладину. Между первым и вторым матчем серии в Парадайсе, Монтур летал домой, чтобы присутствовать на родах жены.

«Я чувствовал, что в последнее время я хоть и не забивал, но создавал много моментов. Шайба просто не шла в сетку. Приятно наконец-то отличиться. Посвящаю этот гол своему малышу», — цитирует Монтура пресс-служба клуба.

Для Монтура эта шайба стала уже седьмой в нынешнем плей-офф. Он повторил третий результат в плей-офф по числу голов среди защитников с 1995 года. При этом для Монтура текущий матч является 19-м в нынешнем плей-офф. Предыдущие шесть шайб он забросил за первые восемь игр, а затем не забивал в течение 10 встреч.

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