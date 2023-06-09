Нападающий «Флориды»: нам всё равно на внешний шум, и на то, что нас считают андердогами

Нападающий «Флориды» Ник Казинс заявил, что его команда всегда верит в свои силы и не обращает внимания на оценки прессы, которая считает их аутсайдером в противостоянии с «Вегасом». В третьем матче финала Кубка Стэнли «Пантерз» удалось победить (3:2 ОТ) и сократить отставание в серии до счёта 1-2.
«Андердоги? Я думаю, что Ткачук сказал это раз 25 (смеётся). Я думаю, что у нас есть уверенность и вера в нашу команду, что мы можем победить. И я имею в виду, что когда матч начинается, победа это всё, что имеет значение.
Нас не волнует внешний шум. Нам всё равно, что говорят СМИ и специалисты. Мы просто выходим и играем. Это то, что мы делали на протяжении всего плей-офф», — цитирует Казинса пресс-служба клуба.
Четвёртая игра в финале Кубка Стэнли состоится на площадке «Флориды» в ночь на 11 июня в 3:00 мск.
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