Форвард «Флориды»: с Бобровским в воротах мы чувствуем себя очень уверенно, он потрясающий

Нападающий «Флориды» Картер Вераге высоко оценил игру вратаря «Пантерз» Сергея Бобровского в третьем матче финала Кубка Стэнли с «Вегасом» (3:2). Россиянин сделал несколько ключевых сейвов, отразив 25 бросков, и был признан второй звездой матча.

«Я даже не могу сосчитать, сколько важнейших сейвов Бобровский сделал сегодня вечером. По крайней мере, 10. Мы чувствуем себя очень уверенно, когда он играет в воротах. Да, он потрясающий вратарь», — цитирует Вераге пресс-служба клуба.

В текущем плей-офф НХЛ Бобровский одержал 12 побед в 17 матчах, пропустив 43 шайбы и отражая 92,5% бросков.

Эта победа позволила «Флориде» сократить отставание в серии до счёта 1-2. Четвёртая игра финала Кубка Стэнли состоится на площадке «Флориды» в ночь на 11 июня в 3:00 мск.