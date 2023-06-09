«Автомобилист» заключил двусторонние контракты с молодыми нападающим и защитником

«Автомобилист» продлил контракт с 21-летним защитником Юрием Саловым. Уроженец Екатеринбурга заключил новое двустороннее соглашение, рассчитанное сроком на два года, сообщает пресс-служба клуба.

Салов провёл 172 матча в МХЛ за «Авто», 41 игру в ВХЛ за «Горняк-УГМК». За 14 матчей в КХЛ в составе «Автомобилиста» защитник отметился одной результативной передачей с показателем полезности «-1».

Переходит в систему «Автомобилиста» 22-летний центральный нападающий Никита Луховской. Сообщается, что с форвардом заключён двусторонний контракт сроком на один год.

Молодой нападающий провёл за карьеру в МХЛ 139 игр, в которых набрал 132 (68+64) очка. В ВХЛ на счету Луховского 55 игр и 21 (7+14) набранное очко.