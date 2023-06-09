Щитов: серьёзное усиление в лице Яшкина и Жафярова делает «Ак Барс» фаворитом Востока

Хоккейный эксперт Никита Щитов считает, что после приобретения нападающих Дамира Жафярова и Дмитрия Яшкина «Ак Барс» стал фаворитом на победу в Восточной конференции КХЛ.

«Ак Барс» можно считать фаворитами Востока. Очень серьёзное, точечное усиление в лице Дмитрия Яшкина, в команде воссоединится тройка из московского «Динамо». Дамир Жафяров тоже классный хоккеист. Переход этих двух игроков – мощное усиление для клуба, очень здорово Казань сработала на трансферном рынке.

И, конечно, одно из главных преимуществ – это очень опытный главный тренер Зинэтула Билялетдинов. Большой плюс для «Ак Барса» и в том, что команда несильно изменилась, у неё состоявшийся костяк», – цитирует Щитова «РБ Спорт».

Оба хоккеиста прошедший сезон провели в СКА. Яшкин стал лучшим бомбардиром и снайпером регулярного чемпионата и четвёртым игроком, кто более одного раза выигрывал приз самому ценному хоккеисту регулярки. В прошедшем сезоне нападающий набрал 62 (40+22) очка за 67 матчей.