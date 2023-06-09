Внутреннее расследование допинг-скандала с хоккеистами «Толпара» близко к завершению
Поделиться
Пресс-служба «Салавата Юлаева» сообщила, что внутреннее расследование по поводу обнаруженного допинга у хоккеистов «Толпара» подходит к концу. В апреле появилась информация, согласно которой семь хоккеистов «Толпара» получили положительные допинг-пробы во время плей-офф Молодёжной хоккейной лиги.
«Пока ведётся внутреннее расследование, оно близко к завершению, мы работаем в плотном контакте с Российским антидопинговым агентством (РУСАДА). В ближайшее время всё решится, будет собрана пресс-конференция по этому поводу», — цитирует пресс-службу уфимского клуба ТАСС.
Предположительно, в пробах хоккеистов «Толпара» обнаружили мельдоний. В четвертьфинальной стадии плей-офф МХЛ уфимцы проиграли «Омским Ястребам» в четырёх матчах — 1-3.
Комментарии
- 9 июня 2023
-
12:15
-
11:55
-
11:35
-
11:15
-
10:55
-
10:35
-
10:15
-
10:00
-
09:40
-
09:20
-
09:05
-
08:55
-
08:40
-
08:30
-
08:25
-
08:10
-
07:23
-
07:10
-
07:08
-
06:46
-
06:43
-
06:38
-
06:36
-
06:31
-
06:26
-
06:26
-
05:54
-
05:45
-
05:38
-
04:49
-
04:17
-
04:02
- 8 июня 2023
-
23:45
-
23:27
-
23:10
Партнерский контент