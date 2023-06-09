Внутреннее расследование допинг-скандала с хоккеистами «Толпара» близко к завершению

Пресс-служба «Салавата Юлаева» сообщила, что внутреннее расследование по поводу обнаруженного допинга у хоккеистов «Толпара» подходит к концу. В апреле появилась информация, согласно которой семь хоккеистов «Толпара» получили положительные допинг-пробы во время плей-офф Молодёжной хоккейной лиги.

«Пока ведётся внутреннее расследование, оно близко к завершению, мы работаем в плотном контакте с Российским антидопинговым агентством (РУСАДА). В ближайшее время всё решится, будет собрана пресс-конференция по этому поводу», — цитирует пресс-службу уфимского клуба ТАСС.

Предположительно, в пробах хоккеистов «Толпара» обнаружили мельдоний. В четвертьфинальной стадии плей-офф МХЛ уфимцы проиграли «Омским Ястребам» в четырёх матчах — 1-3.