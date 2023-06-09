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Стал известен основной претендент на должность главного тренера «Калгари»

Стал известен основной претендент на должность главного тренера «Калгари»
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Инсайдер Sportsnet Эллиотт Фридман сообщил, что основным претендентом на роль главного тренера «Калгари» является Райан Хаска. 47-летний специалист отработал девять сезонов в системе канадского клуба.

«Пока дело не сделано, это не факт, но говорят, что Хаска является главным претендентом», – цитирует Фридмана Sportsnet.

Ранее «Калгари» уволил Дэррила Саттера, несмотря на действующий контракт до 2025 года. 63-летний специалист возглавлял «Флэймз» с марта 2021 года. Сообщалось, что одним из претендентов является бывший главный тренер «Рейнджерс» Жерар Галлан.

Хаска в последние пять сезонов был ассистентом главного тренера и отвечал за игру в меньшинстве (81,7% за этот период – шестой показатель в НХЛ). До этого он четыре сезона руководил фарм-клубом «Флэймз» в АХЛ.

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