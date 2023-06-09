Рябыкин: с отъездом в НХЛ Ткачёв ничем не рискует и потеряет только деньги

Бывший главный тренер «Авангарда» Дмитрий Рябыкин прокомментировал возможное возвращение форварда Владимира Ткачёва в НХЛ. Напомним, ранее Ткачёв заявил, что, если у него не получится в НХЛ, он хотел бы остаться в «Авангарде».
«Если у хоккеиста есть мечта всё-таки закрепиться в НХЛ, то имеет смысл попробовать. Если же её нет, то лучше остаться. Хотя в его истории с «Лос-Анджелесом» всё было рядом — Ткачёв начинал сезон в высших звеньях, получал большинство. Но что-то не получилось.
Возможное возвращение Ткачёва в НХЛ — это блеф агентов? Трудно сказать, не владея всей внутренней информацией. Но по большому счёту с отъездом в НХЛ он ничем не рискует и потеряет только деньги — да и то лишь на горизонте одного сезона. Всё-таки в КХЛ Владимир сейчас претендует на высокий контракт», — цитирует Рябыкина Russia-Hockey.ru.
В сезоне-2021/2022 Ткачёв провёл четыре матча за «Лос-Анджелес Кингз» и отметился двумя результативными передачами. Большую часть того сезона он провёл в АХЛ, где выступал за «Онтарио Рейн».
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