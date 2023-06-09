«Автомобилист» заключил контракт с защитником Максимом Осиповым

«Автомобилист» заключил контракт с 29-летним российским защитником Максимом Осиповым, сообщает пресс-служба екатеринбургского клуба. Хоккеист перешёл в уральский клуб на правах неограниченно свободного агента. Одностороннее соглашение с игроком рассчитано до 30 апреля 2025 года.

Предыдущий сезон КХЛ Осипов провёл в составе ярославского «Локомотива», где за 63 матча регулярного чемпионата отметился тремя шайбами и четырьмя результативными передачами с показателем полезности «+8». В плей-офф на счету защитника пять матчей без набранных очков.

Всего в КХЛ Осипов провёл 518 матчей, в которых набрал 110 очков — забросил 33 шайбы и отдал 77 результативных передач. Показатель полезности игрока обороны составил «+58».