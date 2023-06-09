Рябыкин: Грицюку в СКА будет даже полегче, чем в «Авангарде», не будет такого давления

Бывший главный тренер «Авангарда» Дмитрий Рябыкин оценил перспективы экс-нападающих «Авангарда» Сергея Толчинского и Арсения Грицюка в питерском СКА и отметил, что в Омске психологическое давление от болельщиков клуба оказывается сильнее, чем в Санкт-Петербурге.

«СКА играет в быстрый и достаточно лёгкий хоккей с большим объёмом катания. Толчинский и Грицюк в такой стиль вписываются. При этом оба форварда — и особенно Грицюк — ещё не вышли на свой пик, впереди много работы. Поэтому тут много факторов для прогноза.

На мой взгляд, Грицюку в СКА будет где-то даже полегче, чем в «Авангарде». Омск — особый хоккейный город, где хоккеисты — на каждом плакате, без внимания не могут сделать даже шага. На тех же молодых игроков там особое давление, оно работает и в плюс, и в минус. А Санкт-Петербург — это огромный город, где есть все виды спорта, и личный прессинг там немного другой. Грицюк получит возможность спокойно расти.

Толчинский уже несколько лет рядом с пиком, не хватает одного шага. Длинный пятилетний контракт может дать ему особую мотивацию и уверенность в том, что этот шаг обязательно надо сделать», — цитирует Рябыкина Russia-Hockey.ru.

Напомним, Толчинский подписал со СКА пятилетний контракт. Толчинский — двукратный обладатель Кубка Гагарина в составе ЦСКА и «Авангарда». Грицюк набрал 40 (15+25) очков в 66 матчах минувшего чемпионата КХЛ. В сезоне-2021/2022 россиянин был признан лучшим молодым игроком КХЛ.