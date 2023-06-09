Вераге — первый игрок в истории НХЛ с двумя голами в овертаймах в двух плей-офф подряд

Нападающий «Флориды» Картер Вераге забил победный гол в овертайме третьего матча финала Кубка Стэнли с «Вегасом» (3:2 ОТ). Эта шайба стала второй для форварда, заброшенной в овертаймах текущего плей-офф. Первым был гол в овертайме седьмого матча первого раунда плей-офф с «Бостоном» (4:3 ОТ).

В плей-офф прошлого сезона НХЛ Вераге также забросил две победные шайбы в овертаймах матчей серии первого раунда с «Вашингтоном» (4-2 победа в серии). Таким образом, Вераге стал первым хоккеистом в истории НХЛ, забросившим две шайбы в овертаймах плей-офф в двух розыгрышах Кубка Стэнли подряд.

Нападающий стал лишь третьим игроком НХЛ, кто забивал два гола в овертаймах одного розыгрыша Кубка Стэнли дважды в карьере. Двумя другими хоккеистами были Джо Сакик (по два гола в овертаймах плей-офф 1996 и 2004 годов) и Эса Тикканен (по два гола в овертаймах плей-офф 1991 и 1997 годов).