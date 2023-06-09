«Локомотив» продлил контракт с защитником Раулем Акмальдиновым, сообщает пресс-служба ярославского клуба. Сообщается, что новое соглашение будет действовать вплоть до окончания сезона-2025/2026.

В прошлом регулярном чемпионате Рауль дебютировал в КХЛ, проведя за ярославцев шесть матчей без набранных очков. Показатель полезности защитника составил «-2».

20-летний игрок обороны в МХЛ был самым результативным защитником «Локо» в регулярке, проведя 42 матча и набрав 30 (9+21) очков.

Напомним, сегодня «Локомотив» расторг контракт по обоюдному согласию с защитником Максимом Осиповым, который подписал контракт с «Автомобилистом».