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«Локомотив» продлил контракт с защитником Раулем Акмальдиновым

«Локомотив» продлил контракт с защитником Раулем Акмальдиновым
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«Локомотив» продлил контракт с защитником Раулем Акмальдиновым, сообщает пресс-служба ярославского клуба. Сообщается, что новое соглашение будет действовать вплоть до окончания сезона-2025/2026.

В прошлом регулярном чемпионате Рауль дебютировал в КХЛ, проведя за ярославцев шесть матчей без набранных очков. Показатель полезности защитника составил «-2».

20-летний игрок обороны в МХЛ был самым результативным защитником «Локо» в регулярке, проведя 42 матча и набрав 30 (9+21) очков.

Напомним, сегодня «Локомотив» расторг контракт по обоюдному согласию с защитником Максимом Осиповым, который подписал контракт с «Автомобилистом».

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