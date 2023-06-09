Щитов: рад, что «Салават» погасил долги, Башкортостан не должен отставать от Татарстана

Бывший защитник «Салавата Юлаева» Никита Щитов отреагировал на то, что руководство уфимского клуба погасило долги за прошлый сезон перед игроками и персоналом клуба. Напомним, ранее сообщалось, что в «Салавате Юлаеве» накопилось долгов примерно на 264 млн, без учёта бонусов. Игроки, тренеры и сотрудники клуба не получали зарплату с начала года.
«Я очень рад, что «Салават Юлаев» смог погасить свои долги перед игроками. Команда – флагман республиканского хоккея, и даже удивительно, что у «Салавата Юлаева» возникли такие проблемы. Но хорошо, что они решились. В дальнейшем, надеюсь, это не повторится, потому соседи из Республики Татарстан таких проблем не испытывали и не испытывают. «Ак Барс», напротив, демонстрирует мощное усиление и стабильность в заработной плате. Хотелось бы, чтобы и Республика Башкортостан тоже не отставала от соседей», – цитирует Щитова «РБ Спорт».
После погашения долгов в «Салавата Юлаеве» идёт пересмотр процесса финансирования, чтобы ситуаций с долгами не было в будущем.
- 9 июня 2023
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