«Локомотив» заключил новый контракт с одним из лучших новичков сезона КХЛ Никулиным
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«Локомотив» в официальном телеграм-канале объявил о заключении нового соглашения с 22-летним нападающим Степаном Никулиным.
Отмечается, что новый контракт рассчитан на два сезона — до окончания чемпионата-2024/2025.
Напомним, в завершившемся регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги российский нападающий принял участие в 61 встрече, в которой забросил 14 шайб и отдал 19 результативных передач, суммарно записав на свой счёт 33 очка при общем показателе полезности «+13» и 16 штрафных минутах. В плей-офф Никулин сыграл 12 матчей, забил два гола, к которым добавил ещё четыре ассиста при показателе полезности «+2» и двух минутах штрафа.
Никулин был номинирован на приз лучшему новичку сезона-2022/2023.
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