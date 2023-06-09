9News: в НХЛ Ничушкин вне подозрений. Но действительно ли он вернётся?

Североамериканское СМИ 9News прокомментировало ситуацию с российским нападающим «Колорадо Эвеланш» Валерием Ничушкиным.
«Нападающий «Колорадо Эвеланш» Валерий Ничушкин свободно может возобновить своё выступление в НХЛ в следующем сезоне.
Во время серии плей-офф первого раунда «Колорадо» с «Кракен» в гостиничном номере Ничушкина в Сиэтле была найдена неизвестная женщина. Согласно отчёту полицейского управления Сиэтла, она была настолько пьяна, что врачу команды пришлось вызвать скорую помощь, чтобы отвезти её в больницу.
Недавние кадры с нательной камеры пролили больше света на ситуацию, и есть мнение, что власти позаботились о благополучии вовлечённой женщины, решив не возбуждать дела против Ничушкина. Однако Ничушкин не играл до конца плей-офф из-за того, что «Эвеланш» назвали «личными причинами», и с тех пор он не давал публичных комментариев.
Заместителя комиссара НХЛ Билла Дэйли недавно спросили о ситуации с Ничушкиным, и он ответил следующее: «Расследование инцидента с Ничушкиным не ведётся. Мы точно знаем, что произошло. Это было решено должным образом как на уровне клуба, так и, я думаю, на уровне лиги. Он имеет право играть в лиге».
Так что в НХЛ Ничушкин вне подозрений. Но действительно ли он вернётся?
Журналисты обсуждают туманность информации об инциденте, и мы можем никогда не узнать всех подробностей. Но ему не предъявлены уголовные обвинения, и НХЛ допустила его к игре. Теперь дело за игроком и командой, вернётся ли он.
Похоже, что в «Колорадо» действительно хотели бы вернуть Вэла, несмотря на его отсутствие в решающий момент.
У Ничушкина осталось семь лет по восьмилетнему контракту с кэпхитом $ 6,125 млн. В прошлом сезоне он забил 17 голов и набрал 47 очков в 53 матчах, пропустив часть сезона из-за травмы лодыжки», — говорится в сообщении.
- 9 июня 2023
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