Матч-центр Новости Видео Избранные матчи Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

9News: в НХЛ Ничушкин вне подозрений. Но действительно ли он вернётся?

9News: в НХЛ Ничушкин вне подозрений. Но действительно ли он вернётся?
Аудио-версия:
Комментарии

Североамериканское СМИ 9News прокомментировало ситуацию с российским нападающим «Колорадо Эвеланш» Валерием Ничушкиным.

«Нападающий «Колорадо Эвеланш» Валерий Ничушкин свободно может возобновить своё выступление в НХЛ в следующем сезоне.

Во время серии плей-офф первого раунда «Колорадо» с «Кракен» в гостиничном номере Ничушкина в Сиэтле была найдена неизвестная женщина. Согласно отчёту полицейского управления Сиэтла, она была настолько пьяна, что врачу команды пришлось вызвать скорую помощь, чтобы отвезти её в больницу.

Недавние кадры с нательной камеры пролили больше света на ситуацию, и есть мнение, что власти позаботились о благополучии вовлечённой женщины, решив не возбуждать дела против Ничушкина. Однако Ничушкин не играл до конца плей-офф из-за того, что «Эвеланш» назвали «личными причинами», и с тех пор он не давал публичных комментариев.

Заместителя комиссара НХЛ Билла Дэйли недавно спросили о ситуации с Ничушкиным, и он ответил следующее: «Расследование инцидента с Ничушкиным не ведётся. Мы точно знаем, что произошло. Это было решено должным образом как на уровне клуба, так и, я думаю, на уровне лиги. Он имеет право играть в лиге».

Так что в НХЛ Ничушкин вне подозрений. Но действительно ли он вернётся?

Журналисты обсуждают туманность информации об инциденте, и мы можем никогда не узнать всех подробностей. Но ему не предъявлены уголовные обвинения, и НХЛ допустила его к игре. Теперь дело за игроком и командой, вернётся ли он.

Похоже, что в «Колорадо» действительно хотели бы вернуть Вэла, несмотря на его отсутствие в решающий момент.

У Ничушкина осталось семь лет по восьмилетнему контракту с кэпхитом $ 6,125 млн. В прошлом сезоне он забил 17 голов и набрал 47 очков в 53 матчах, пропустив часть сезона из-за травмы лодыжки», — говорится в сообщении.

Материалы по теме
Фото
Ничушкин впервые был замечен на фото с инцидента в отеле Сиэтла. Игрок находится в России
Материалы по теме
«Его увели ради собственной безопасности». Новые подробности скандального дела Ничушкина
«Его увели ради собственной безопасности». Новые подробности скандального дела Ничушкина
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023