Защитник «Сан-Хосе» рассказал о различиях между российским и североамериканским хоккеем

Защитник системы «Сан-Хосе Шаркс» Артемий Князев поделился мыслями о разнице между российским и североамериканским хоккеем. Кроме того, игрок рассказал, как в команде АХЛ относятся к его подключениям в атаку.

«Главный тренер Джон Маккарти не пытается как-то ограничить меня в атаке? Ни в коем случае в команде никто не хочет этого делать. Я не Эрик Карлссон, который будет набирать по 100 очков за сезон, но в какой-то нужный момент подключиться, отдать, забить — всё это приветствуется в Северной Америке. Мне не раз говорили, что никто не хочет тебя ставить в рамки, как-то ограничивать. Но ни для кого не секрет, что нужно обороняться, а креатив только потом.

В Северной Америке приветствуются подключения в атаку, а в России? Здесь больше зависит от тренера. В нашей стране я не так много играл, поэтому непросто сказать. Иногда смотрю матчи КХЛ, вижу, как молодые ребята активно подключаются к атаке, значит, тренеры это приветствуют. В каких-то клубах играют в более закрытый хоккей. Большая часть защитников-легионеров в КХЛ атакующего плана. Они ведь приезжают из Северной Америки, думаю, их целенаправленно берут под большинство и активную игру в нападении.

Большинство российских защитников — это игроки двустороннего плана, а из атакующих у нас разве что Войнов, Сергачёв? Сергачёв тоже двусторонний: он хорошо обороняется. Ему в «Тампе» как большинство, так и меньшинство доверяют. Войнов в «Ак Барсе» выходит в меньшинстве, обороняется. Чисто атакующих защитников, таких как Эрик Карлссон, думаю, у нас в стране нет», — приводит слова Князева «Спорт Бизнес Online».

Напомним, выступая за фарм-клубе «Сан-Хосе» в АХЛ, защитник в прошедшем сезоне сыграл 61 встречу, в которой записал на свой счёт 28 результативных баллов. Князев забил пять голов и отдал 23 ассиста, повторив свой личный рекорд по результативности.