Российский защитник «Сан-Хосе» объяснил, почему решил переехать в Северную Америку

Защитник системы «Сан-Хосе Шаркс» Артемий Князев рассказал, как уезжал из России в Северную Америку. 22-летний хоккеист объяснил, почему принял такое решение. Кроме того, Князев поделился мыслями о своём выступлении в Северной Америке.

«В каком возрасте решил, что уеду за океан? Лет в 12–13 я окончательно решил для себя, что когда мне исполнится 17 лет, то уеду в Северную Америку. К слову, с этим переездом у меня пошло не всё, как хотелось, но моё желание в этом вопросе преобладало.

Отговаривали ли меня от переезда? Да, «Ак Барс» хотел меня оставить, но я около пяти лет ждал этого момента. Вот и уехал. Родители поддержали моё решение? Конечно. Как я сказал, желание уехать у меня было лет с 12, но в таком возрасте это сделать сложно. Было боязно как мне, так и родителям. Уехать в 17 лет — проверенный путь для российского хоккея, многие это делают в таком возрасте.

В один момент так получилось, что трое лучших игроков системы «Ак Барса» – Александр Хованов, Андрей Свечников и я – уехали в канадские лиги, это просто совпадение? Да, так и есть. Андрюха Свечников уехал раньше нас, он в 16 туда перебрался. У меня, к слову, тоже был такой вариант, но я остался поиграть в МХЛ и съездить в сборную. Саша Хованов тоже на год раньше меня уехал, он ведь старше меня. Наши отъезды — это не договорённость, а просто совпадение. Каждый из нас выбрал такой путь.

Хованов в интервью говорил, что если бы отмотал время назад, то всё равно уехал бы? Конечно, могу сказать то же самое. Я ни в коем случае не жалею, что выбрал путь отъезда в Канаду. Это мне многое дало в плане привыкнуть к быту, североамериканскому стилю хоккея. Никто не знает, как развивалась бы моя карьера, поступи я иначе», — приводит слова Князева «Спорт Бизнес Online».

Отметим, что хоккеист в сезоне-2020/2021 на время возвращался в Россию. Князева отдали в аренду, и он выступал за «Барс» и «Ирбис». Суммарно защитник провёл в ВХЛ и МХЛ тогда всего семь матчей, отметившись 5 (2+3) очками. В дальнейшем он продолжил выступление в QMJHL, а с сезона-2021/2022 – и в АХЛ и НХЛ.