Брат Барбашёва рассказал, как Ивана приняли в «Вегасе» после обмена из «Сент-Луиса»

Нападающий воронежского «Бурана» Сергей Барбашёв рассказал, как его брата, форварда Ивана Барбашёва, приняли в «Вегас Голден Найтс». В феврале хоккеиста обменяли из «Сент-Луис Блюз».
«Часто общаемся с братом, всегда поддерживаю его, делимся какими-то новостями, Национальную хоккейную лигу обсуждаем. Вчера, кстати, общались перед третьей игрой, но в финальной серии стараюсь не дёргать его часто. Не хочется отвлекать. Могу написать и пожелать удачи или после игры пишу ему, что он молодчик!
Как его встретили в новой команде? Очень хорошо, Ваня рассказывал, что ему во многих вопросах помогал Алекс Пьетранжело, с кем они играли в «Сент-Луисе». А так говорил, что несколько матчей привыкал к новой системе. Другая тактика, задачи в «Вегасе». Но он профессионал и быстро освоился.
«Вегас» — сильная команда во всех линиях. Кто ещё претендовал на Ивана? Рассказывал, что мог в «Эдмонтон» перейти к Макдэвиду, «Торонто» хотели его видеть в составе, но «Блюз» решили отдать его в «Вегас». Ему изначально обещали, что он кажется в той команде, которая будет бороться за Кубок Стэнли, так и получилось, теперь в финале играет (смеётся)», — приводит слова Барбашёва Legalbet.
Напомним, Иван принял участие в 82 встречах регулярного чемпионата НХЛ нынешнего сезона, забросив 16 шайб и отдав 29 результативных передач. Суммарно нападающий набрал 45 очков. В 20 матчах плей-офф Барбашёв записал на свой счёт 17 (6+11) баллов.
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