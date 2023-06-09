The Athletic объяснил, благодаря чему Овечкин и Карбери смогут построить хорошие отношения
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Журналист The Athletic Тарик Эль-Башир поделился мыслями о назначении Спенсера Карбери на пост главного тренера «Вашингтон Кэпиталз» и об их взаимоотношениях с российским нападающим Александром Овечкиным.
«Алекс Овечкин узнал об интересе команды к Карбери ещё до того, как давний капитан команды улетел домой в Москву после окончания сезона, и был предупреждён о заключении сделки.
Овечкин уже знаком с новым тренером Карбери за три сезона в организации. В качестве главного тренера «Херши» с 2018 по 2021 год Карбери постоянно присутствовал на льду и в конференц-залах во время тренировочного сбора.
Овечкин и Карбери оба напористы и вспыльчивы, что сулит им хорошие отношения», — приводит слов Эль-Башира The Athletic.
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