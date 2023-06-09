Защитник «Сан-Хосе» Эрик Карлссон получит приз от шведской кронпринцессы Виктории

Шведская кронпринцесса Виктория наградит защитника «Сан-Хосе Шаркс» Эрика Карлссона. 14 июля будет её день рождения, в который ежегодно вручают спортивный Приз Виктории.

«Я, конечно, очень горжусь этим. У всех призов есть своё очарование, и их трудно сравнивать. Я ценю все свои награды, но это нечто особенное — получить приз на родной земле. Это очень весело. Я так долго не был в Швеции, так что забавно, что я по-прежнему актуален дома», — приводит слова Карлссона Expressen.

Напомним, в текущем сезоне Карлссон принял участие в 82 встречах регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в которых записал на свой счёт 101 (25+76) очко, став лучшим защитником-бомбардиром. Швед — всего лишь шестой защитник в истории НХЛ, набравший в ходе сезона 100+ результативных баллов.