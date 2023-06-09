«Торонто» объявил о вхождении в руководящий состав помощник генменеджера сборной Канады

«Торонто Мэйпл Лифс» на официальном сайте объявил о назначении Шейна Доуна на пост специального советника генерального менеджера.
В своей роли Доун будет помогать во всех повседневных вопросах хоккейной деятельности по поручению генерального менеджера «кленовых листьев» Брэда Треливинга.
После своей 21-летней игровой карьеры в НХЛ, полностью проведённой в «Аризоне Койотс», Доун занимал различные ключевые руководящие должности. С 2017 года специалист провёл три года в отделе хоккейных операций Национальной хоккейной лиги, сотрудничая с руководителями на клубном уровне и комитетом по соревнованиям НХЛ.
В 2021 году Доун присоединился к руководству «Койотс» в качестве директора по развитию хоккея, оказывая поддержку бизнес-отделам клуба и отделам по хоккейным операциям в течение двух сезонов.
Кроме того, 46-летний специалист работал помощником генерального менеджера мужской национальной команды Канады, выиграв золото на чемпионате мира по хоккею с шайбой 2023 года. Доун также был генеральным менеджером мужской сборной Канады на зимних Олимпийских играх 2022 года в Пекине, чемпионате мира по хоккею 2022 года и Кубке Шпенглера в 2021 и 2022 годах.
- 9 июня 2023
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