Легенда хоккея Словакии: не смешивайте спорт с политикой. Игроки из КХЛ — профессионалы

Легенда словацкого хоккея Йозеф Голонка прокомментировал решение национальной хоккейной ассоциации не вызывать в сборную Словакии игроков из КХЛ.

«Давайте не будем смешивать спорт с политикой. Я лично считаю, что игроки из КХЛ — абсолютные профессионалы. Они должны убедиться, что могут платить за жильё, чтобы дети могли ходить в школу или жёны не должны были ходить на работу. Они могли подготовиться. Мы дистанцируем этих игроков только по политическим причинам.

Эти хоккеисты помогли бы, но нигде не написано, что они сыграли бы решающую роль. КХЛ также потерпела крах из-за того, что многие игроки из Финляндии, Швеции и других стран покинули лигу. Словаки попали туда ещё и потому, что им пришлось заменить уехавших хоккеистов.

Мы видим, что россияне играют в НХЛ, играют теннисисты. Тогда почему не могут играть наши игроки из КХЛ? Это очень каверзный вопрос, потому что, когда кто-то говорит правду, она либо не выходит наружу, либо наживает себе врагов в определённых кругах», — приводит слова Голонки Sport Aktuality.