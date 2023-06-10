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Генменеджер «Коламбуса» оценил приобретение защитников Проворова и Сиверсона

Генменеджер «Коламбуса» оценил приобретение защитников Проворова и Сиверсона
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Генеральный менеджер «Коламбус Блю Джекетс» Ярмо Кекяляйнен прокомментировал последние приобретения клуба в лице защитников Ивана Проворова и Дэймона Сиверсона.

«Сиверсон – это умный защитник. Он регулярно делает отличные передачи для выхода из зоны. Ему не нужно быть заметным. Это эффективный игрок, он показывают свою эффективность как в обороне, так и в нападении. Он хорошо защищается. Дэймон хорошо читает игру. Также он обладает габаритами и физическими данными, которые могут позволить использовать его во всех ситуациях, в спецбригадах. Ещё он является лидером. Именно это мы хотели привнести в команду. Сиверсон – опытный защитник. Он добавит лидерских качеств в нашей раздевалке.

Мы хотели выменять Проворова, чтобы не выходить на рынок свободных агентов, по итогам которого вполне могли остаться ни с чем. По этой же логике мы поступили активно по обмену Сиверсона. Оборонительная линия не была нашей сильной стороной, мы пропускали слишком много шайб в последние годы. Мы должны были усилить первые две пары защиты», – цитирует Кекяляйнена пресс-служба лиги.

Напомним, «Флайерз» обменяли Проворова в «Коламбус» в трёхсторонней сделке с участием «Лос-Анджелеса». Пенсильванцы в итоге получили трёх игроков и три пика, в том числе общий 22-й выбор на драфте НХЛ — 2023.

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