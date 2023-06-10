Руа — о роли тренера в НХЛ: будет трудно найти работу из-за того, как я ушёл из «Колорадо»

Экс-главный тренер «Колорадо» и легендарный в прошлом голкипер Патрик Руа считает, что ему будет сложно найти работу в НХЛ. В августе 2016 года Руа неожиданно объявил об уходе из «Колорадо», где совмещал посты главного тренера и вице-президента по хоккейным операциям. Клуб был вынужден начать поиск нового тренера в экстренном порядке и назначил Джареда Беднара за месяц до открытия тренировочного лагеря.
«Мне будет трудно найти работу из-за того, как я ушёл из «Колорадо». Я знаю, что сделал неправильный выбор. Понимаю, что тогда я сильно подпортил свою репутацию. Я извлёк ошибки из прошлого, но должен с этим жить. Сейчас я лучше, чем когда-либо, понимаю, что нельзя одновременно быть менеджером и тренером. Если ты тренер, то тренируешь, если менеджер, то выполняешь свои обязанности.
Возможно, когда я пришёл в «Колорадо», то принимал всё как должное. Думал, что дверь всегда будет открыта, но это не так. Вокруг множество хороших игроков и тренеров, любого можно заменить. Я помню, как после ухода из «Колорадо» говорил с Аленом Виньо. Он мне сказал: «Знаешь, Пэтти, в НХЛ всего-то три десятка тренеров». Он был прав. В лиге мало возможностей получить работу, и это надо рассматривать как привилегию. Здесь абсолютно неважно, чего ты достиг как игрок», – цитирует Руа официальный сайт НХЛ.
Руа тренировал «Квебек Рэмпартс» который в этом году сделал дубль, выиграв юниорскую лигу Квебека (впервые с 1976 года) и Мемориальный кубок (второй для Руа в качестве тренера). В следующем сезоне специалист покинет клуб.
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