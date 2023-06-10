Светлов: в КХЛ многое взяли у финского оборонительного хоккея, но передовой хоккей в атаке

Олимпийский чемпион — 1988, чемпион мира — 1986 Сергей Светлов объяснил высокую результативность матчей финала Кубка Стэнли между «Флоридой» и «Вегасом» высоким мастерством игроков и посетовал на низкую результативность и приверженность оборонительному хоккею в КХЛ.

«Ещё чемпионат мира показал, что хоккей Северной Америки развивается в сторону атаки и становится передовым. Сборные Канады и США, даже представив незвёздные составы, сыграли в Латвии и Финляндии с запасом, выглядели лучше всех. Эти же тенденции видны и по ходу финала Кубка Стэнли. Пик сезона, каждый гол и каждая ошибка могут стать решающими, тем не менее команды не закрываются, играют «север — юг», только в атаку. Это видно даже по цифрам. Например, у нас в финале КХЛ в первых трёх матчах команды забросили соответственно пять, три и пять шайб. У «Вегаса» и «Флориды» картина другая — семь, девять и пять шайб. И это при том, что в воротах — отличные голкиперы, прежде всего Сергей Бобровский.

Чем объяснить высокую результативность? Уровнем индивидуального мастерства, требованиями в тактике, правилами. Например, в НХЛ высокий уровень силовой борьбы, но нет мелкой грязи — зацепов, задержек, которые приводят к вытормаживанию атак и снижению результативности. Посмотрел статистику регулярных чемпионатов ведущих профессиональных лиг. НХЛ — единственная лига, где забрасывается больше шести шайб за матч. Мы же в последние годы многое взяли у специфического и во многом оборонительного финского хоккея, поэтому вместе с финским чемпионатом забиваем по пять голов за матч — меньше всех в Европе», — цитирует Светлова Russia-Hockey.ru.

За семь матчей финала Кубка Гагарина самыми результативными матчами серии стали первый, третий и седьмой, в которых на двоих «Ак Барс» и ЦСКА забросили пять шайб. Четвёртая игра финала Кубка Стэнли состоится завтра, 11 июня, в Санрайзе. Матч начнётся в 3:00 мск.