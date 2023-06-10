Самонов — о переходе в «Салават»: если есть квартира и условия для жизни, то всё нормально

Вратарь «Салавата Юлаева» Александр Самонов оценил свой переход в уфимский клуб и рассказал, почему выбрал именно этот вариант для продолжения карьеры. Напомним, 27-летний голкипер отправился в «Салават Юлаев» из «Северстали» в обмен на права на форварда Данила Аймурзина и денежную компенсацию.
«Интересующихся клубов много было. Кого-то что-то не устраивало, кто-то не мог договориться. И Уфа вышла в фавориты. Меня порадовало, что они смогли предложить долгосрочный по российским меркам контракт. К тому же они показали свою заинтересованность тем, что за меня отдали своего воспитанника. По своим внутренним контрактным делам я не привередлив, поэтому сразу согласились, подписались. Особо без проблем.
Какие ожидания от Уфы после Череповца? Понятно, что это центр Башкортостана и более развитый город. Но для меня очень большого значения фактор города не имеет. Если есть квартира и условия для жизни, то всё нормально. Понятно, что Москва, Питер, Казань – это основные культурные центры. Но, думаю, в Уфе то же самое.
Смущала ли история с долгами «Салавата Юлаева»? Меня, если честно, вообще не беспокоило. Клуб такой, что спокойно всё решается», — цитирует Самонова «Бизнес Online».
В прошлом сезоне регулярного чемпионата вратарь принял участие в 33 матчах за «Северсталь» и СКА, отразив 91,4% бросков при показателе надёжности 2,39.
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