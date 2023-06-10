В следующем сезоне Юниорской лиги Квебека игроков будут удалять за драку до конца матча

Комиссионер Юниорской лиги Квебека Марио Чеккини объявил об изменениях в правилах, касающихся драк. Они вступят в силу со следующего сезона. Глава лиги объяснил эти изменения заботой о безопасности игроков.
Все участники драки будут удаляться до конца матча. Зачинщик драки получит дисквалификацию на один матч, а в случае чересчур агрессивного нападения игрок получит двухматчевую дисквалификацию. Участие во второй и последующей драках в сезоне приведёт к дополнительной дисквалификации на один матч.
В 2020 году Юниорская лига Квебека уже ужесточала меры, применяемые к хоккеистам лиги за драку. Любая драка приводила к дополнительному десятиминутному штрафу. В итоге количество драк резко сократилось. В сезоне-2011/2012 было в среднем 0,78 драки за матч, а в прошлом сезоне этот показатель значительно снизился — до 0,07. В НХЛ за тот же период сокращение получилось менее резким – с 0,44 до 0,25.
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