Самонов: Ротенберг максималист, где-то по-своему видит игру, но всегда хочет побеждать

Вратарь «Салавата Юлаева» Александр Самонов оценил свой период карьеры за СКА и назвал главного тренера питерского клуба Романа Ротенберга максималистом, который всегда хочет побеждать.

«Каким запомнил свой обмен в СКА в 2019 году? Особых ожиданий не было. Но тогда я пришёл в раздевалку, а там такие имена… Первое время, понятно, немного в шоке был, а потом привык. Адекватные все, классный коллектив всегда в Питере. Перестал чураться и стал кайфовать от этого времени. С такими людьми работать и играть – удовольствие.

Были ответственность и понимание, что это за клуб. Там я рос в разных планах – и физически, и технически, и морально. В СКА нужно выигрывать каждую игру. Понятно, что это давление, но нужно учиться справляться с ним и в свою пользу переворачивать. Плюс дало, что международный уровень хорошо так попробовал.

Как бы охарактеризовал Ротенберга как тренера? Он максималист, задачи максимальные всегда. Да, он, может, где-то по-своему видит игру. Но, как и все, хочет всегда побеждать. Может тоже спокойно подойти подсказать», — цитирует Самонова «Бизнес Online».

В прошлом сезоне регулярного чемпионата вратарь принял участие в 33 матчах за «Северсталь» и СКА, отразив 91,4% бросков при показателе надёжности 2,39.