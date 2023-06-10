Второй номер рейтинга драфта НХЛ Фантилли назвал свои преимущества перед Бедардом

Нападающий Адам Фантилли заявил, что его стиль игры отличается от стиля фаворита драфта НХЛ — 2023 Коннора Бедарда. Фантилли по отчётам скаутов и специалистов является претендентом на второй номер предстоящего драфта.

«Я думаю, что мы с Коннором – совершенно разные игроки. Мы можем по-разному влиять на игру. Наш подход к игре немного отличается. Но мы оба будем делать всё, что принесёт нашим командам пользу.

Я считаю, меня отличает то, что я могу играть в разных звеньях. Думаю, что я показал это на ЧМ и МЧМ. Мне необязательно быть в главной роли, чтобы влиять на игру. Я горжусь своей физической формой и соревновательным духом. Я могу реализовать себя в любом звене. Если надо, я могу поддерживать глубину состава», – цитирует Фантилли пресс-служба НХЛ.

18-летний Фантилли стал первым хоккеистом в истории, выигравшим в один год золотые медали молодёжного и взрослого чемпионатов мира, а также получившим приз лучшему игроку NCAA — «Хоби Бейкер Эворд». Церемония драфта НХЛ состоится с 28 по 29 июня 2023 года в Нэшвилле. Первым будет выбирать клуб «Чикаго Блэкхоукс».