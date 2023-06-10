Форвард «Северстали»: у нашей команды цель только одна, и это Кубок Гагарина

Нападающий «Северстали» Данил Аймурзин оценил свой переход в череповецкий клуб и заявил, что целью команды является завоевание Кубка Гагарина. Напомним, голкипер «Северстали» Александр Самонов перешёл в «Салават Юлаев», а в череповецкую команду с денежной компенсацией отправился нападающий Аймурзин.

«Новость воспринял хорошо, думаю, всё, что ни делается, всё к лучшему. Рад быть частью команды. Следил за командой. Хорошая, молодая, быстрая команда, любят поиграть с шайбой и играют в агрессивный хоккей.

Про роль в команде ещё не говорили, но я уверен, от каждого игрока будет зависеть исход матча. У команды цель только одна, и это Кубок Гагарина. Мы хотим выигрывать каждый матч, и тогда будет всё хорошо. А личные задачи – это приносить пользу команде», – цитирует форварда пресс-служба клуба.

21-летний Аймурзин является воспитанником «Салавата Юлаева» и выступал за клуб с сезона-2020/2021. В минувшем сезоне на его счету 9 (4+5) очков в 23 матчах Континентальной хоккейной лиги.