Стаал — о четвёртой игре с «Вегасом»: нам нужно побеждать, и неважно, как мы это сделаем

Нападающий «Флориды» Эрик Стаал позитивно настроен перед четвёртым матчем финала Кубка Стэнли с «Вегасом». Форвард считает, что в третьей игре (3:2 ОТ) «Пантерз» показали неплохой хоккей.
«Я думаю, что мы чувствовали себя как команда более сплочённой и были ближе к той игре, которую мы хотим видеть. В итоге мы получили положительный результат. Мы будем продолжать становиться лучше и совершенствоваться и будем рады прекрасной возможности сыграть снова перед домашней публикой.
Суть в том, что нам нужно побеждать, неважно, как мы это сделаем. Мы смогли это сделать в прошлый раз. Завтра мы постараемся сделать это снова», — цитирует Стаала пресс-служба клуба.
Текущий счёт в серии — 2-1 в пользу «Голден Найтс». Четвёртый матч финала пройдёт 11 июня в Санрайзе.
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