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Стаал — о четвёртой игре с «Вегасом»: нам нужно побеждать, и неважно, как мы это сделаем

Стаал — о четвёртой игре с «Вегасом»: нам нужно побеждать, и неважно, как мы это сделаем
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Нападающий «Флориды» Эрик Стаал позитивно настроен перед четвёртым матчем финала Кубка Стэнли с «Вегасом». Форвард считает, что в третьей игре (3:2 ОТ) «Пантерз» показали неплохой хоккей.

«Я думаю, что мы чувствовали себя как команда более сплочённой и были ближе к той игре, которую мы хотим видеть. В итоге мы получили положительный результат. Мы будем продолжать становиться лучше и совершенствоваться и будем рады прекрасной возможности сыграть снова перед домашней публикой.

Суть в том, что нам нужно побеждать, неважно, как мы это сделаем. Мы смогли это сделать в прошлый раз. Завтра мы постараемся сделать это снова», — цитирует Стаала пресс-служба клуба.

Текущий счёт в серии — 2-1 в пользу «Голден Найтс». Четвёртый матч финала пройдёт 11 июня в Санрайзе.

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