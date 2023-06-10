Минспорта Казахстана: вопрос отставки руководства «Барыса» не в нашей компетенции

Инициативная группа неравнодушных болельщиков обратилась в Министерство культуры и спорта Казастана с требованием отправить в отставку руководство и тренерский штаб «Барыса» за провальный и худший в истории клуба сезон.
«Согласно информации, предоставленной КФ «Фонд поддержки индустрии туризма и спорта», в соответствии с пунктом 7.2 Трудового договора от 15 декабря 2020 года №242, заключённым между ЧУ «Хоккейный клуб «Барыс» и гражданином Республики Казахстан Иванищевым Борисом Анатольевичем, решение о продлении срока полномочий (срока договора) принимается с учётом достижения работником результатов по окончании чемпионатов по хоккею с шайбой сезона, предусмотренных условиями договора.
Ввиду ежегодного обновления приложения №2 к трудовому договору «Требуемые результаты к деятельности президента ЧУ «Хоккейный клуб «Барыс» возможно внесение пункта о селекционной работе на сезон-2023/2024 годов. Также трудовые отношения с тренерским штабом хоккейного клуба «Барыс» могут быть расторгнуты по основаниям, предусмотренным трудовыми договорами, заключёнными между хоккейным клубом «Барыс» и тренерами.
В соответствии с частью 1 статьи 21 Трудового Кодекса Республики Казахстан трудовые отношения возникают между работником и работодателем на основании трудового договора, заключаемого в соответствии с настоящим Кодексом, за исключением случаев, установленных законами Республики Казахстан. В этой связи вопрос отставки руководства хоккейного клуба «Барыс» и тренерского штаба не входит в компетенцию Министерства, так как трудовой договор с работником может быть расторгнут только работодателем», — приводит ответ Министерства Шайба.kz.
Напомним, ранее астанинский «Барыс» погасил задолженность перед игроками.
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