Матч-центр Новости Видео Избранные матчи Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Лига чемпионов. Финал. Манчестер Сити — Интер. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Экс-игрок «Спартака» и «Барыса» Вароне подписал контракт с немецким «Дюссельдорфом»

Экс-игрок «Спартака» и «Барыса» Вароне подписал контракт с немецким «Дюссельдорфом»
Комментарии

Бывший игрок «Спартака» и астанинского «Барыса» Фил Вароне подписал контракт с «Дюссельдорфом», сообщает пресс-служба немецкого клуба.

«Я очень рад подписанию. Фил Вароне неизменно доказывал свои качества в очень сильных лигах. Он быстрый и опасный нападающий. В его лице мы нашли отличного центрфорварда, которого долго искали. Он значительно усилит наше нападение и определённо должен сыграть важную роль в нашей команде», — заявил спортивный директор «Дюссельдора» Ники Мондт.

Всего в Континентальной хоккейной лиге на счету 32-летнего нападающего 99 матчей, в которых Фил забросил 24 шайбы и отдал 31 результативную передачу. В прошлом сезоне Вароне сыграл за «Спартак» 57 матчей, в которых набрал 30 (15+15) очков.

Материалы по теме
Спортивный директор «Спартака» рассказал о судьбе легионеров команды
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023