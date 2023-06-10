Экс-игрок «Спартака» и «Барыса» Вароне подписал контракт с немецким «Дюссельдорфом»
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Бывший игрок «Спартака» и астанинского «Барыса» Фил Вароне подписал контракт с «Дюссельдорфом», сообщает пресс-служба немецкого клуба.
«Я очень рад подписанию. Фил Вароне неизменно доказывал свои качества в очень сильных лигах. Он быстрый и опасный нападающий. В его лице мы нашли отличного центрфорварда, которого долго искали. Он значительно усилит наше нападение и определённо должен сыграть важную роль в нашей команде», — заявил спортивный директор «Дюссельдора» Ники Мондт.
Всего в Континентальной хоккейной лиге на счету 32-летнего нападающего 99 матчей, в которых Фил забросил 24 шайбы и отдал 31 результативную передачу. В прошлом сезоне Вароне сыграл за «Спартак» 57 матчей, в которых набрал 30 (15+15) очков.
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