Экс-игрок «Спартака» и «Барыса» Вароне подписал контракт с немецким «Дюссельдорфом»

Бывший игрок «Спартака» и астанинского «Барыса» Фил Вароне подписал контракт с «Дюссельдорфом», сообщает пресс-служба немецкого клуба.

«Я очень рад подписанию. Фил Вароне неизменно доказывал свои качества в очень сильных лигах. Он быстрый и опасный нападающий. В его лице мы нашли отличного центрфорварда, которого долго искали. Он значительно усилит наше нападение и определённо должен сыграть важную роль в нашей команде», — заявил спортивный директор «Дюссельдора» Ники Мондт.

Всего в Континентальной хоккейной лиге на счету 32-летнего нападающего 99 матчей, в которых Фил забросил 24 шайбы и отдал 31 результативную передачу. В прошлом сезоне Вароне сыграл за «Спартак» 57 матчей, в которых набрал 30 (15+15) очков.