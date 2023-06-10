ИИХФ назвала хоккеистов с самым сильным броском на ЧМ-2023
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Международная федерация хоккея на официальном сайте назвала имена игроков с самым сильным броском на чемпионате мира 2023 года, который завершился в Финляндии и Латвии. Напомним, победителем турнира стала сборная Канады.
Самый сильный бросок на мировом первенстве — 2023 у финского защитника Николаса Матинпало (164,64 км/ч). Далее идёт нападающий сборной Швейцарии Гаэтан Хас (163,69 км/ч), два форварда сборной Словении Ян Урбас (163,22 км/ч) и Роберт Саболич (162,76 км/ч). Пятёрку игроков с самым сильным броском занимает швейцарец Андреа Глаузер (160,52 км/ч).
Ранее Международная федерация хоккея на своём официальном сайте назвала список из семи номинантов на звание лучшего игрока сезона‑2022/2023.
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