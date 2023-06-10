Форвард Матвей Гуськов попрощался с ЦСКА

Нападающий Матвей Гуськов, который накануне перешёл из ЦСКА в «Салават Юлаев» попрощался с армейским клубом и его болельщиками.

«Армейцы, привет! Хочу поблагодарить вас за эти замечательные два года. Была горечь от поражений и, конечно, радость побед. Всё это мы прошли вместе!

Будучи игроком детской хоккейной школы ЦСКА — я всегда мечтал выходить на лёд в составе первой команды. Два года назад моя мечта сбылась. Я сыграл свою первую игру за ЦСКА, забросил свою первую шайбу, а затем мы выиграли два Кубка Гагарина. Эти эмоции и воспоминания навсегда останутся в моем сердце. Хочется поблагодарить руководство клуба, ребят, с которыми мы бились и шли бок о бок два года. Конечно, поблагодарить и болельщиков. Мы одна большая хоккейная семья. Ещё увидимся на площадке!», — цитирует Гуськова сайт ЦСКА.

В минувшем сезоне 22-летний форвард провёл 46 матчей в КХЛ, в которых набрал девять очков — забросил три шайбы и отдал шесть результативных передач.