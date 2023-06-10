Быков — о сборной России на ЧМ-1993: наш хоккей осиротел после массового отъезда

Бывший главный тренер сборной России Вячеслав Быков рассказал о победе национальной команды на ЧМ-1993.

«Мы всегда ехали с одной целью — побеждать. Тем более что с Борисом Петровичем [Михайловым] мы породнились в ЦСКА. Потом его сын, Егорка, играл у меня, когда я тренировал армейцев. Знаю его семью, мы в очень хороших, тёплых отношениях. Для нас было принципиально делом чести приехать на чемпионат мира и добиться результата для Михайлова.

Сборная была не самая сильная, из НХЛ приехали только Трефилов и Юшкевич? Для нас было важно стать мостиком между поколениями. Наш хоккей осиротел после массового отъезда. Важно, чтобы кто-то помогал. Мы не могли отказаться от приглашения, тем более что находились в Европе», — цитирует Быкова «Спорт уик-энд».

Ранее Быков вспомнил свои игры в США с клубами Национальной хоккейной лиги.