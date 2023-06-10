Тренер «Вегаса»: Бобровский делает большие сейвы, нам просто нужно продолжать бросать

Главный тренер «Вегас Голден Найтс» Брюс Кэссиди поделился ожиданиями от четвёртой игры в финальной серии с «Флоридой Пантерз».

«Мы определённо чувствуем, что в первых трёх играх было больше хорошего, чем плохого. Не думаю, что держать наш курс будет сложно. Ребята знают, что поставлено на карту. В основном это будет то, что мы делали на протяжении всего финала. В любой игре, неважно, победой она заканчивается или поражением, мы смотрим, что можно сделать лучше.

Их лучшее звено отметилось в протоколе, так что это первая область, на которую мы будем смотреть. [Сергей] Бобровский делает большие сейвы, нам просто нужно продолжать бросать. В этом смысле мало что изменится», — цитирует Кэссиди ESPN.

Напомним, счёт в финальной серии Кубка Стэнли между «Вегас Голден Найтс» и «Флоридой Пантерз» — 2-1 в пользу «золотых рыцарей». Четвёртый матч финала состоится на площадке «пантер» в ночь на 11 июня и начнётся в 3:00 мск.