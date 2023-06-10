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Нападающий «Колорадо» Рантанен признан игроком года в Финляндии

Нападающий «Колорадо» Рантанен признан игроком года в Финляндии
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Федерация хоккея Финляндии признала нападающего «Колорадо Эвеланш» Микко Рантанен игроком года.

Нападающий в минувшем регулярном чемпионате НХЛ сыграл 82 матча и набрал 105 (55+50) очков. В плей-офф на его счету 10 (7+3) результативных баллов в семи играх.

В составе сборной Финляндии Рантанен на чемпионате мира 2023 года сыграл восемь матчей, в которых отдал девять результативных передач.

Президентский трофей — специальная награда от почётного президента Федерации хоккея Финляндии Кая Хиетаринты получил Марко Анттила.

Лучшим клубом признан ХК «Таппара», который стал чемпионом Финляндии.

Напомним, финская сборная на чемпионате мира — 2023 уступила в 1/4 финала национальной команде Канады со счётом 1:4.

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