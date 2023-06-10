Только пять команд побеждали в финале Кубка Стэнли, уступая 0-2 в серии

Пресс-служба Национальной хоккейной лиги опубликовала статистику побед в финальной серии Кубка Стэнли, в которой сказано, что только пять команд в истории НХЛ смогли выиграть главный трофей, уступая в финале 0-2 в серии (до четырёх побед).

В 2011 году это сделал «Бостон Брюинз» в серии с «Ванкувер Кэнакс» (4-3), в 2009 году — «Питтсбург Пингвинз» в серии с «Детройт Ред Уингз» (4-3), в 1971 году — «Монреаль Канадиенс» в серии с «Чикаго Блэкхоукс» (4-3), в 1966 году — «Монреаль» в серии с «Детройтом» (4-2), в 1942 — «Торонто Мэйпл Лифс» в серии с «Детройтом» (4-3, «кленовые листья» отыгрались с 0-3 в серии).

Напомним, счёт в финальной серии Кубка Стэнли — 2-1 в пользу «Вегас Голден Найтс». Четвёртый матч финала плей-офф Национальной хоккейной лиги состоится на площадке «Флориды Пантерз» в ночь на 11 июня и начнётся в 3:00 мск.