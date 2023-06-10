Только пять команд побеждали в финале Кубка Стэнли, уступая 0-2 в серии

Пресс-служба Национальной хоккейной лиги опубликовала статистику побед в финальной серии Кубка Стэнли, в которой сказано, что только пять команд в истории НХЛ смогли выиграть главный трофей, уступая в финале 0-2 в серии (до четырёх побед).
В 2011 году это сделал «Бостон Брюинз» в серии с «Ванкувер Кэнакс» (4-3), в 2009 году — «Питтсбург Пингвинз» в серии с «Детройт Ред Уингз» (4-3), в 1971 году — «Монреаль Канадиенс» в серии с «Чикаго Блэкхоукс» (4-3), в 1966 году — «Монреаль» в серии с «Детройтом» (4-2), в 1942 — «Торонто Мэйпл Лифс» в серии с «Детройтом» (4-3, «кленовые листья» отыгрались с 0-3 в серии).
Напомним, счёт в финальной серии Кубка Стэнли — 2-1 в пользу «Вегас Голден Найтс». Четвёртый матч финала плей-офф Национальной хоккейной лиги состоится на площадке «Флориды Пантерз» в ночь на 11 июня и начнётся в 3:00 мск.
- 10 июня 2023
-
22:21
-
22:00
-
21:37
-
21:20
-
21:02
-
20:36
-
20:12
-
19:48
-
19:36
-
19:08
-
18:44
-
18:31
-
18:14
-
17:51
-
17:38
-
17:27
-
17:18
-
17:06
-
16:45
-
16:30
-
16:10
-
15:55
-
15:30
-
15:05
-
14:35
-
14:09
-
13:45
-
13:25
-
12:55
-
12:25
-
12:00
-
11:30
-
11:05
-
10:40
-
10:20