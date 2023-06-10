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Голкипер «Салавата Юлаева» Самонов: НХЛ и Европу пока не рассматриваю, рановато

Голкипер «Салавата Юлаева» Самонов: НХЛ и Европу пока не рассматриваю, рановато
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Голкипер «Салавата Юлаева» Александр Самонов рассказал о возможной игре в НХЛ и Европе.

«НХЛ и Европу пока не рассматриваю. Рановато. Хочется в России ещё больше себя зарекомендовать. Понятно, что, когда перед тобой пять игроков будут шайбы ловить, то любой вратарь сыграет в этой команде. Мне интересно себя проявлять в разных клубах. Если так ты держишь стабильность, то это только твой класс показывает», — сказал Самонов в интервью «Бизнес ONLINE».

В прошлом сезоне регулярного чемпионата вратарь принял участие в 33 матчах за «Северсталь» и СКА, отразив 91,4% бросков при показателе надёжности 2,39.

Ранее Самонов вспомнил серию с ЦСКА в розыгрыше Кубка Гагарина — 2023, во время которой он играл за «Северсталь».

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