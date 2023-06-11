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«Вегас» обыграл «Флориду». Клуб в шаге от победы в Кубке Стэнли

«Вегас» обыграл «Флориду». Клуб в шаге от победы в Кубке Стэнли
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В Санрайзе на стадионе «Эф-Эл-Эй Лайв-Арена» проходил четвёртый матч финала Кубка Стэнли, в котором «Флорида Пантерз» встречалась с «Вегас Голден Найтс». Игра завершилась победой гостей со счётом 3:2.

В самом начале первого периода счёт в матче открыл форвард гостей Чандлер Стивенсон. В середине второго периода нападающий сумел отличиться ещё раз, записав в свой актив дубль. Спустя несколько минут Вильям Карлссон сделал разрыв в счёте в три шайбы.

Игроки «Флориды» сумели сократить до минимума отставание в счёте. Сначала отличился Брэндон Монтур, затем шайбу в свой актив записал Александр Барков. Однако больше голов в матче забито не было. Сергей Бобровский совершил по ходу матча 28 спасений.

Счёт в серии стал 3-1 в пользу «Вегаса».

НХЛ - плей-офф. Кубок Стэнли. 4-й матч
11 июня 2023, воскресенье. 03:00 МСК
Флорида Пантерз
Санрайз
Окончен
2 : 3
Вегас Голден Найтс
Парадайс
0:1 Стивенсон (Уайтклауд, Стоун) – 01:39 (5x5)   0:2 Стивенсон (Стоун, Хаг) – 27:28 (5x5)   0:3 Карлссон (Хаг, Маршессо) – 31:04 (5x5)   1:3 Монтур (Барков) – 36:09 (5x5)   2:3 Барков (Монтур, Лунделль) – 43:50 (5x5)
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