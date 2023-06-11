«Вегас» обыграл «Флориду». Клуб в шаге от победы в Кубке Стэнли

В Санрайзе на стадионе «Эф-Эл-Эй Лайв-Арена» проходил четвёртый матч финала Кубка Стэнли, в котором «Флорида Пантерз» встречалась с «Вегас Голден Найтс». Игра завершилась победой гостей со счётом 3:2.

В самом начале первого периода счёт в матче открыл форвард гостей Чандлер Стивенсон. В середине второго периода нападающий сумел отличиться ещё раз, записав в свой актив дубль. Спустя несколько минут Вильям Карлссон сделал разрыв в счёте в три шайбы.

Игроки «Флориды» сумели сократить до минимума отставание в счёте. Сначала отличился Брэндон Монтур, затем шайбу в свой актив записал Александр Барков. Однако больше голов в матче забито не было. Сергей Бобровский совершил по ходу матча 28 спасений.

Счёт в серии стал 3-1 в пользу «Вегаса».