«Вегас» впервые в своей истории оказался в одной победе от титула обладателя Кубка Стэнли

В Санрайзе на стадионе «Эф-Эл-Эй Лайв-Арена» проходил четвёртый матч финала Кубка Стэнли, в котором «Флорида Пантерз» встречалась с «Вегас Голден Найтс». Игра завершилась победой гостей со счётом 3:2. Счёт в серии стал 3-1 в пользу «Вегаса».

Таким образом, «золотые рыцари» впервые в своей истории оказались в одной победе от титула обладателя Кубка Стэнли. В 2018 году «Вегас» уже принимал участие в решающей серии сезона, но тогда «Голден Найтс» со счётом 1-4 уступили «Вашингтон Кэпиталз». С тех пор американская команда в финал плей-офф больше не выходила.

Пятый матч финала плей-офф НХЛ состоится на домашней площадке «Вегаса» в ночь с 13 на 14 июня, начало встречи — в 3:00 мск. В случае победы «Флориды» серия вернётся в Санрайз.