Голкипер «Вегаса» установил историческое достижение в плей-офф НХЛ
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В Санрайзе на стадионе «Эф-Эл-Эй Лайв-Арена» проходил четвёртый матч финала Кубка Стэнли, в котором «Флорида Пантерз» встречалась с «Вегас Голден Найтс». Игра завершилась победой гостей со счётом 3:2.
Голкипер «Вегаса» Эдин Хилл установил историческое достижение в плей-офф НХЛ. Он стал первым вратарём в истории НХЛ, одержавшим 10 побед после того, как не сыграл ни одного матча в первом раунде плей-офф.
Напомним, по ходу сегодняшнего матча Хилл сумел отразить 29 из 31 броска по своим воротам. Следующий матч между командами состоится в среду, начало — в 3:00 мск.
На данный момент счёт в серии 3-1 в пользу «Вегаса». В случае победы в любом из следующих матчей «Голден Найтс» станут обладателями Кубка Стэнли — 2023.
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